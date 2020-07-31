31 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı: MHP lideri Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet

Son dakika haberi... Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi ’de kabul edilene kadar paylaşım yapmayacağını duyuran Genel Başkanı haftalar sonra ilk mesajını takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı: MHP lideri Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından son olarak 1 Temmuz tarihinde şu mesajları paylaşmıştı:

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı: MHP lideri Bahçeliden 30 gün sonra ilk tweet SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YASALAŞTI: MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN 30 GÜN SONRA İLK TWEET

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

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30 GÜN SONRA İLK PAYLAŞIM

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Bahçeli'den de ilk paylaşım geldi.

Bahçeli attığı tweette Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik ederek, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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