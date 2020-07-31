31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hainler bayramı kana bulayacaktı! Mardin'de jandarma ekipleri yola tuzaklanan EYP'yi imha etti

Hainler bayramı kana bulayacaktı! Mardin'de jandarma ekipleri yola tuzaklanan EYP'yi imha etti

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde teröristler tarafından sözde Kerboran kırsalı, Dargeçit-Kılavuz arasındaki asfalt yol üzerindeki menfeze tuzaklanan el yapımı , tespit edilmesinin ardından imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
Hainler bayramı kana bulayacaktı! Mardin'de jandarma ekipleri yola tuzaklanan EYP'yi imha etti

Son dönemlerde eylem ve hareket kabiliyetini kaybeden bölücü terör örgütü, üzerindeki baskıdan kurtulmak için her yolu deniyor. Terör örgütünün hain tuzağı jandarmanın istihbari çalışmaları ve dikkati sayesinde önlendi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının sözde Kerboran kırsalı Dargeçit-Kılavuz arasında bulunan asfalt yolu el yapımı patlayıcı ile tuzakladığının tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede menfez içerisinde 1 adet 12 kiloluk tuzaklanmış piknik tüpü ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.




Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

MSB açıkladı: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi MSB AÇIKLADI: YÜKSEKOVA-ÇOBANPINAR YOLUNDA TESPİT EDİLEN EYP İMHA EDİLDİ
MSB duyurdu: PKKnın tuzakladığı EYP imha edildi MSB DUYURDU: PKK'NIN TUZAKLADIĞI EYP İMHA EDİLDİ
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde eve tuzaklanan EYP imha edildi MSB DUYURDU: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE EVE TUZAKLANAN EYP İMHA EDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA