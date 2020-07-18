MSB açıkladı: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi

PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP'yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/w9VK3USk8W