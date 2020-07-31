Vietnam’da koronavirüsten ilk ölüm

Vietnam'ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 509 vaka bildiren Vietnam'da ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Vietnam, Çin'e sınırı olmasına rağmen koronavirüs salgınıyla ilk günlerden itibaren çok iyi mücadele ederek tüm dünyayı şaşırtmıştı.

96 milyonluk nüfusa sahip olan Vietnam'da 100 gün boyunca hiç yeni vaka görülmemiş, son günlerde ülkenin turistik şehri Danang'da görülmeye başlayan vakalar sonrası bir dizi yeni önlem alınmıştı.

Vaka artışlarını engellemek için yetkililer başkent Hanoi başta olmak üzere barları ve gece kulüplerini kapatmış, kalabalık toplantıları yasaklamış ve yaygın koronavirüs testi uygulaması başlatmıştı.

Vietnam Haber Ajansı'nın son dakika olarak bildirdiği habere göre 428. hasta olarak bildirilen 70 yaşındaki bir adam bugün hayatını kaybederek Vietman'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.