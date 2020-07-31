31 Temmuz 2020, Cuma
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Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

'ne iki hafta önce gelen gemisi, açık denizde bekleyişini sürdürüyor. 'de yeni bir faaliyeti için görev bekliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2020
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Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için 2 hafta önce Antalya Körfezi'ne gelen Oruç Reis gemisi, Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıkmıştı.



Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.

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