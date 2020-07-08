MSB duyurdu: PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hain terör örgütü, PKK'nın Şırnak bölgesindeki yol yapım çalışmalarını engellemek için yola tuzakladığı uzaktan komutalı EYP düzeneği, METİ Timimiz tarafından tespit edilerek imha edildi" denildi.

İşte MSB'nin paylaşımından kareler:









