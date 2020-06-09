09 Haziran 2020, Salı
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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde eve tuzaklanan EYP imha edildi

, bölgesinde /'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının () imha edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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MSB DUYURDU: EVE TUZAKLANAN EYP İMHA EDİLDİ

, bölgesinde bir köyde, /'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan 'nin timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimiz (METİ) tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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