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Terör örgütü YPG ABD'li komutana dostluk plaketi verdi

Haseke ve Deyrizor'da terör örgütü 'ı ortadan kaldırmak için başka bir terör örgütü 'nın Suriye uzantısı olan ile birlikte çalışan 'li General 'e YPG "dostluk plaketi" verdi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Terör örgütü YPG ABD'li komutana dostluk plaketi verdi

ve terör örgütü yetkilileri, 'a yönelik operasyonların sonucuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber7'nin haberine göre burada Rudaw'a konuşan 'li General , "Askerlerimiz Haseke ve Deyrizor'da DEAŞ'ı bitirmek için YPG ile birlikte çalışıyor" dedi.

Kobani'ye asker sevketmeye dair bir planlarının olmadığını belirten General Caggins, "Haseke ve Deyrizor dışında kalan bölgelerde DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar düzenlemesi için YPG'ye yardım edebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

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