18 Temmuz 2020, Cumartesi
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PKK/YPG Suriye'de sivilleri esir aldı!

'nin açıkça destek verdiği terör örgütü /, 'den 'e uzanacak İsrail'in yüz yıllardır kurduğu arz-ı mevud hayali için zalimliğini her geçen gün artırıyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgal ettiği bölgelerde örgüt karşıtı seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu. ABD baskınları savaş uçaklarıyla destekledi.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020
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PKK/YPG Suriye'de sivilleri esir aldı!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'un doğu kırsalında, örgütün ihlallerine ve işgaline karşı son dönemde sık sık gösterilere sahne olan bazı sivil yerleşimleri, "terörle mücadele" bahanesiyle dün kuşatma altına aldı.

KÖYLERE BASKIN

Terör örgütü, bu kapsamda Şıheyl ilçe merkezi ile El-Busayra, El-Zur ve El-Havayıç köylerine baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu.

Bu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatan teröristler, alıkoydukları sivilleri, "terör" suçlamasıyla Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına götürdü.

ABD SİVİLLERİN KUŞATILMASINI HAVADAN DESTEKLEDİ

PKK/YPG'nin söz konusu bölgelerde kuşatması sürerken, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da uçuşlar gerçekleştirdi.

ARAP BÖLGESİNDE TERÖR İDEOLOJİSİ DAYATILDI

İşgal ettiği bölgelerde geçen ay Beşşar Esed rejimi ve UNICEF'e ait okullara el koyan PKK/YPG, yakın zamanda da ilkokuldan liseye tüm sınıflarda militarizm esaslı ideolojik eğitimini dayatma kararı almıştı. Bunun üzerine Deyrizor'da, Arap nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerde örgütün bu uygulaması protesto edilmişti.

Deyrizor'un doğu kırsalında PKK/YPG işgalinde yaşayan Araplar, son dönemde hayat pahalılığı ve örgütün bölge halkına karşı işlediği ihlallere karşı sık sık gösteriler düzenliyor.

Terör örgütü PKK/YPG, geçen yıl mayısta da karşıt gösterilerin düzenlendiği Şıhayl ilçe merkezine baskın yaparak 7 sivili öldürmüştü.

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