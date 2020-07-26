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Son dakika | MSB: Terör örgütü PKK/YPG 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı

Son dakika... , "Terör örgütü /, bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları ’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Son dakika | MSB: Terör örgütü PKK/YPG 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." açıklamasını yaptı.



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