CHP sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor

Ülkeye yapılan her hizmete takoz koymak isteyen CHP, şimdi de sosyal medya düzenlemesine karşı harekete geçti.

Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağı, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceği yalanını öne sürdü.