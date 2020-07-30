30 Temmuz 2020, Perşembe
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CHP sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor

Milletin yararı için yapılan her işi 'ne götüren bu kez de sosyal medyada küfür, hakaret, şantaj serbest olsun diye mahkeme yolunu tutuyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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CHP sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götürüyor

Ülkeye yapılan her hizmete takoz koymak isteyen CHP, şimdi de sosyal medya düzenlemesine karşı harekete geçti.

Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağı, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceği yalanını öne sürdü.

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