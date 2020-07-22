Kirli ortaklık deşifre oldu! YPG/PKK Suriye'de DEAŞ militanlarını serbest bırakıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, AB ve ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile ilişkisini gizlemek için üst düzey Amerikalı bir generalin isteği üzerine 2015'te adını SDG olarak değiştiren terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ'a karşı birlikte çalıştı. PKK/YPG işgalinde olan El Hol kampı gibi kamplarda esir tutulan DEAŞ militanları ile YPG/ PKK'nın kirli ilişkisi ortaya çıktı.