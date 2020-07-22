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Kirli ortaklık deşifre oldu! YPG/PKK Suriye'de DEAŞ militanlarını serbest bırakıyor

/'nın, 'de Hol Kampı'nda tuttuğu 'lı teröristler ve ailelerini para karşılığı serbest bıraktı. PKK/YPG, DEAŞ militanlarını kişi başı en az 1.800 dolara yabancıları ise 10.000 dolara serbest bıraktı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Kirli ortaklık deşifre oldu! YPG/PKK Suriye'de DEAŞ militanlarını serbest bırakıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, ve ABD'nin olarak kabul ettiği ile ilişkisini gizlemek için üst düzey Amerikalı bir generalin isteği üzerine 2015'te adını SDG olarak değiştiren terör örgütü PKK/ ile 'a karşı birlikte çalıştı. PKK/YPG işgalinde olan kampı gibi kamplarda esir tutulan DEAŞ militanları ile YPG/ PKK'nın kirli ilişkisi ortaya çıktı.

PARA KARŞILIĞI SERBEST BIRAKTILAR

Dünya Aramiler (Süryaniler) Konseyi'nin ("WCA") açıklamasına göre; El Hol kamplarında tutulan DEAŞ militanlarının terör örgütü YPG/PKK tarfından kişi başı en az 1.800 dolara yabancıları ise 10.000 dolara serbest bıraktığı ortaya çıktı.

DEAŞ TEHDİDİNİ CANLI TUTMAK İÇİN KAN PARASI ALDILAR

DEAŞ tehdini canlı tutmak amacıyla terör örgütü YPG/PKK'nın adeta kan parası aldığı belirtildi. YPG/PKK'nın böylece Batılı ülkelere baskı yapabildiği ve destek elde ettiği iddia ediliyor. /YPG'nin DEAŞ ile "gizli anlaşmalar" müzakere ettikleri gerçeği BBC tarafından da teyit edildi.

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