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Halk TV’ye verilen ceza Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti! RTÜK üyelerine karşı ‘suç duyurusu’ kışkırtması

Cumhuriyet Halk Partisi () İstanbul İl Başkanı ,   () tarafından ’nin devlete karşı ağır ithamlarına ve tehdit ifadelerine verilen 5 yayınlık cezadan rahatsız oldu. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Halk TV’ye verilen ceza Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti! RTÜK üyelerine karşı ‘suç duyurusu’ kışkırtması

Geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nca yapılan olağan toplantıda izleme raporları değerlendirilmiş, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uygulanmıştı.

Bu kapsamda görevlerini yerine getiren kurul üyeleri, Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programına ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

RTÜK, Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması kaynaklı kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verilmişti.

KAFTANCIOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ
Halk TV'nin ağır ithamlarına ve tehdit ifadelerine verilen bu ceza CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti.
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Ekranlar karartılarak, haber alma hakkım elimden alınıyor diyen vatandaşlarımızı anayasal haklarını korumak üzere RTÜK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Sözleriyle halkı görevini yerine getiren RTÜK üyelerine karşı kışkırtan Kaftancıoğlu bir de RTÜK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Başkan'ın bu sözlerine tepki yağdı.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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