29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de tatbikat

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Kalkanı Harekâtında görevli ile arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

Son dakika: Doğu Akdenizde ABD ve Türk Deniz Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi ABD VE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ DOĞU AKDENİZ'DE... |VİDEOMSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi.

TATBİKATTAN KARELER:




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