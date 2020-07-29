Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de tatbikat
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." denildi.
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TATBİKATTAN KARELER:
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.
ABD VE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ DOĞU AKDENİZ'DE... |VİDEOMSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi.
TATBİKATTAN KARELER: