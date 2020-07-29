İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 17 şehirde bekçi alımı hangi illere yapılacak?

* Açılan kayıt formu devam sayfasında adres bilgilerini (Ülke, İl/İlçe, Açık Adres ve Posta Kodu) girin.

* İletişim bilgilerinizi girin(Ev Telefonu, Cep Telefonu ve E-Posta Adresi).

* İŞKUR giriş işlemlerinizde kullanacağınız size özel şifrenizi seçin ve şifrenizi "Şifrenizi tekrar girin" kısmına yeniden girin.

* Güvenli İŞKUR girişi için yine kendinize özel "Güvenlik Sorusu" ve "Yanıtı" oluşturun.

* Sayfadaki tüm bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra en alttaki "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girerek, tüm işlemleri tamamladıktan sonra İŞKUR kayıt işlemini tamamlamış olursunuz. Artık Türkiye genelindeki güncel İŞKUR ilanları takibi yapabilir ve dilediğiniz işe profilinizi meslek ve eğitim bilgilerinizle doldurarak, başvuruda bulunabilirsiniz.