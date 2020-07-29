İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 17 şehirde bekçi alımı hangi illere yapılacak?
İŞKUR bekçi alımı başvuruları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alımı ilanlarına göre 17 şehirde bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Bekçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? 17 şehirde bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...
İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuruları devam ediyor. 17 şehirde bekçi alımı yapacağını duyuran İŞKUR, başvuruların biteceği tarihi de duyurdu. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınıyor. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yer alan ''bekçi alımı'' sayfasında 17 şehirde bekçi ilanı bulunuyor. Peki, 2020 İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? 17 şehirde bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte merak edilenler...
İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR'un resmi internet adresini açın. Burada "Açık iş ilanları" kategorisinde "bekçi" aramasını yapın. Karşınıza çıkan ilanlardan istediğinizin üstüne tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.
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BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Tekirdağ, İstanbul, Muğla Kocaeli, Ankara, Edirne, Aksaray, Balıkesir, Mersin, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Bursa, Hatay, Yalova, Isparta ve Denizli iller olmak üzere toplam 17 şehirde bekçi alımı yapılacaktır.
İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?
İş arıyor ancak ülke genelindeki milyonlarca işsiz gibi iş bulmakta zorlanıyorsanız, İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
* İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
* Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
* Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
* İŞKUR iş arayan üyelik sayfasına girdiğinizde karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını dikkatlice okuyun ve daha sonra onay veriyorsanız altta bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayabilirsiniz(Üyelik sözleşmesini onaylamazsanız, kayıt işlemine devam edemezsiniz).
İŞKUR kayıt formu sayfasına ulaştıktan sonra ise;
* T.C. kimlik numarası,
* Ad ve Soyad,
* Baba Adı,
* Doğum tarihi,
* Şeklindeki kimlik bilgilerinizi girin.
* Bu bilgileri girdikten sonra sayfanın sol altında bulunan resimdeki güvenlik kodu sayılarını "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki beyaz kutucuğa doğru ve eksiksiz şekilde girin. Güvenlik kontrolünü yaptıktan sonra altta bulunan uyarıyı okuyarak, üzerindeki kutucuğu işaretleyin ve "İleri" butonuna tıklayın.
* Açılan kayıt formu devam sayfasında adres bilgilerini (Ülke, İl/İlçe, Açık Adres ve Posta Kodu) girin.
* İletişim bilgilerinizi girin(Ev Telefonu, Cep Telefonu ve E-Posta Adresi).
* İŞKUR giriş işlemlerinizde kullanacağınız size özel şifrenizi seçin ve şifrenizi "Şifrenizi tekrar girin" kısmına yeniden girin.
* Güvenli İŞKUR girişi için yine kendinize özel "Güvenlik Sorusu" ve "Yanıtı" oluşturun.
* Sayfadaki tüm bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra en alttaki "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
Bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girerek, tüm işlemleri tamamladıktan sonra İŞKUR kayıt işlemini tamamlamış olursunuz. Artık Türkiye genelindeki güncel İŞKUR ilanları takibi yapabilir ve dilediğiniz işe profilinizi meslek ve eğitim bilgilerinizle doldurarak, başvuruda bulunabilirsiniz.