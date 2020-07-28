CHP'de parti içi kavga! Kaftancıoğlu, Özkan'a karşı liste hazırlamış

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yenişafak'ın haberine göre; kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.