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CHP'de parti içi kavga! Kaftancıoğlu, Özkan'a karşı liste hazırlamış

Başkanı , kurultay sürecine ilişkin olarak ve ’nın parti meclisine girmemesi için karşı liste hazırladıklarını itiraf etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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CHP'de parti içi kavga! Kaftancıoğlu, Özkan'a karşı liste hazırlamış

Başkanı , kurultay sürecine ilişkin parti içini karıştıracak itiraflarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun hazırladığı 'anahtar liste' dışında bir liste daha olduğunu ve bunu hazırlayanın İl Örgütü olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Bu listede ve yok. Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dedi.

İMZA TEHDİDİ

Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultayda belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin, delegeleri imza vermemesi için işten atılmakla tehdit edildiğini iddia etmişti.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yenişafak'ın haberine göre; kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

CİHANER'DEN 'TEHDİT' İDDİASI

Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığa adaylığını koyan CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, 37. Olağan Kurultay'da, 100'ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi "işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle" tehdit edildiğini iddia etmişti.

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