İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin Halk TV patronuna rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na CHP’li İBB ve Kadıköy’ün maske ihalesi verdiği belirlendi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
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CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.
HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
İşte o belgeler;