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İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

’li ve ’nin patronuna rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Halk TV’nin patronu ’na CHP’li ve Kadıköy’ün maske ihalesi verdiği belirlendi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

yandaşı 'nin patronu 'na bu kez CHP'li ve 'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.

HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ

'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen 'na tepki yağdı.

İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li ve Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

İşte o belgeler;


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