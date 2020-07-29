İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li İzmir ve Bolu Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)