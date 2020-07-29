Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu
Son dakika haberi... İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı. Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı.
Yolları aylardır yapılmayan İzmirliler CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.
-Araçlarınızı 2 gün otoparka sokmayın biz burayı 2 günde yapıp bitireceğiz dediler. Biz de araçlarımızı uzaklara koyduk geldik otoparkımıza araç koymadık.
-3 gün çalışıp sonra bırakıp gidip bir hafta sonra bir daha geliyorlar. Haliyle bitmiyor. Bitmeyince de apartmanda tozdan duramıyoruz.
-Evimin balkonunu açamıyorum. Balkonda çıkıp oturup bir çay bile içemiyoruz. O derece toz.
-Tozdan buraya giremiyoruz. Giriş kapandı otopark alanımız rezil bir durumda. Belediye ihaleyi verdiğinde takibini de yapmak zorunda demek ki takibi yapılmıyor. Burada bu kadar insan mağdursa buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor.
-Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu toz dolu. Halımdan turuncu toz akıyor. 3-4 kere durulamama rağmen hala daha tozu akıtıyoruz.