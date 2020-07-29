29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

haberi... 'in ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar 'li belediyeye gösterdi. A Haber muhabiri , detayları 'in Çiğli ilçesinden aktardı. Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

Yolları aylardır yapılmayan İzmirliler CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

-Araçlarınızı 2 gün otoparka sokmayın biz burayı 2 günde yapıp bitireceğiz dediler. Biz de araçlarımızı uzaklara koyduk geldik otoparkımıza araç koymadık.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

-3 gün çalışıp sonra bırakıp gidip bir hafta sonra bir daha geliyorlar. Haliyle bitmiyor. Bitmeyince de apartmanda tozdan duramıyoruz.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

-Evimin balkonunu açamıyorum. Balkonda çıkıp oturup bir çay bile içemiyoruz. O derece toz.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

-Tozdan buraya giremiyoruz. Giriş kapandı otopark alanımız rezil bir durumda. Belediye ihaleyi verdiğinde takibini de yapmak zorunda demek ki takibi yapılmıyor. Burada bu kadar insan mağdursa buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

-Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu toz dolu. Halımdan turuncu toz akıyor. 3-4 kere durulamama rağmen hala daha tozu akıtıyoruz.

Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

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