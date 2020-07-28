İzmir'in 20 yıllık su çilesi bitmiyor! Vatandaşlar tepki gösterdi

Dikili'nin deniz kıyısındaki Denizköy Mahallesi'nin nüfusu, sitelerin dolmasıyla yaz aylarında 4 kat artıyor. Kışın 80 civarında hanede yaşamın olduğu mahallede hane sayısı yaz aylarında 450'ye çıkıyor. Artan nüfusun etkisiyle su sorunu bulunan mahallede yaşayanlar, uzun yıllardır devam eden sorun için kalıcı bir çözüm bekliyor.







MAHALLEDE 15 GÜNDEN BERİ SU ALAMAYAN EVLER VAR

Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven, yazın yaşanan su kesintisinin, mahallenin köklü bir sorunu olduğunu belirtti.

İçme suyu şebekesinin geçen yıl yenilendiğini anlatan Güven, mahalle için su temin edilen kuyularda yeterli su olmadığı için uzun süren su kesintileri yaşadıklarını söyledi.

Güven, su probleminin yaklaşık 20 seneden beri var olduğunu vurgulayarak, "Burada 80 hane var. Sitelerle 450 civarında. Yazın sitelerinde dolmasıyla nüfus 1000'i geçiyor. İçme suyu şebekesi planlaması mahalle halkına, yaklaşık 70-80 haneye göre. Mahallede 15 günden beri su alamayan evler var. Mahallenin deposuna su geliyor. Ama az olduğu için mahallenin bir kısmına geliyor, bir kısmına yetmiyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin sorunu kendi imkanlarıyla aşmaya çalıştığını kaydeden Güven, "Vatandaş taşıma su ya da kuyu suyu kullanıyor. 100-150 lira karşılığı 2,5 ton su alan var tankerle. Susuzluk çok kötü, hele pandemi döneminde. Sorunun çözülmesi için yeni kuyu açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SU OLMADIĞINI DUYUNCA KONAKLAMAKTAN VAZGEÇENLER OLUYOR

Mahallede motel ve restoran işleten Serkan Sert de (35) geçmiş yıllarda su kesintisine eski su hatlarındaki kaçakların sebep olduğunun söylendiğini ancak hat yenilenmesinin de yaz aylarındaki kesintiye engel olmadığını kaydetti.

Başka yerlerdeki çeşmelerden su taşıyarak, tankerle su alarak soruna geçici çözüm bulduklarını vurgulayan Sert, su kesintilerinin işletmesi için de zarara neden olduğunu söyledi.

Sert, motelde kalmak isteyenlere su kesintisi nedeniyle duşlara su veremediklerini söylemek zorunda kaldığını belirterek, "Odalara su veremiyoruz. Mutfakta ise depoladığımız suyu kullanıyoruz. Her yaz bu sorunu yaşıyoruz. Pandemi süreci var. Bu süreçte daha büyük ihtiyaç." diye konuştu.

Müşterilerin su kesintisine tepki gösterdiğini aktaran Sert, "Su olmadığını duyunca konaklamaktan vazgeçenler oluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Derviş Kıhtır ise 11 yıldır yaşadığı mahallede her yaz bu sorunla karşılaştıklarını belirterek, bahçesine kuyu açtırmak zorunda kaldığını ifade etti.

İçme suyu için mahalle dışında bulunan ve bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşmeden su taşıdıklarını anlatan Kıhtır, şunları söyledi:

"Mahallede imkanı olanlar kendi tedbirini almaya çalışıyor. Kış ve bahar aylarında su sorunu çekmiyoruz. Yazlıkçılar geldi, günübirlikçi tatilciler geldi. Onların gelmesiyle altyapı bu nüfusu kaldırmıyor. Haziran-eylül arasında su sorunu var. Yaz aylarındaki nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak tedbir alınmalı."