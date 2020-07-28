2020 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek DGS sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2020 DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2020 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 yılı DGS sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM sınavlarının giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 9 Ağustos'ta yapılacak DGS sınavı giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.