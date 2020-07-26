İzmir Dikili'de vatandaşlardan su sorununa tepki

"TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ"

Muhtar azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor, o da yetmiyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200 kişi, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Suların yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Aslında köyün suyu, kuyuları var. Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Çeşitli sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA