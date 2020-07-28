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Başkan Erdoğan müjdesini vermişti! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri başladı

, ’ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün () itibarıyla başladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Başkan Erdoğan müjdesini vermişti! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: O başvurular başladı! SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU: O BAŞVURULAR BAŞLADI!

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