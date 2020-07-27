Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? Meclis üyesi canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir'de Foça'dan sonra Dikili'de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir'de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP'li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir'den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef." dedi.
Ege'nin incisi İzmir'de Foça'dan sonra Dikili'de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir'de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP'li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir'den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Hızal'ın açıklamalarından satır başları;
HAYALLER İÇİLEBİLİR MUSLUK SUYU HAYATLAR SUSUZLUK
İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef. Tunç Soyer'in en büyük hedeflerinden vaatlerinden biriydi içilebilir musluk suyu vaadi. Geldiğimiz noktada özellikle yaz aylarında turizmin çok yoğun olduğu bölgelerde Foça, Dikili, Çeşme, Karaburun gibi ilçelerde maalesef insanlar çok ciddi şekilde mağdur ediliyor.
İZSU YATIRIM YAPMIYOR!
Bunun tek nedeni var. İZSU'nun yeteri miktarda yatırım yapmaması. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen bu noktada yeteri miktarda yatırım yapılmadı.
AK PARTİ HÜKÜMETİ CİDDİ YATIRIMLAR YAPTI AMA...
AK Parti hükümetinin son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla İzmir'deki su sorunun ortadan kalkması adına ciddi yatırımlar adımlar atıldı. Yakın zamanda Gördes Barajı faaliyete geçti. Ama sorun şu o barajın şehir içerisindeki konutlara suyun taşınabilmesi için altyapının hazırlanması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi o altyapı hazırlıklarını maalesef yerine getirmedi.
İzmir'in Dikili ilçesinde, su sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde olunması nedeniyle suya daha çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde suyun tankerlerle taşındığını, bunun da yetersiz olduğunu belirten Denizköy Mahallesi sakinleri, yetkililerden bu sorun için bir çözüm bekliyor.
"TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ"
Suların yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Aslında köyün suyu, kuyuları var. Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Çeşitli sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" diye konuştu.
Muhtar azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor, o da yetmiyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200 kişi, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.