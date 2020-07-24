Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii fotoğraflı cuma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı. Öte yandan tarihi Ayasofya Camii açılışı ve cuma namazı coşkusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlenebiliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NİN AÇILIŞINA YABANCI MEDYADAN YOĞUN İLGİ
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor.
Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip ediyor.
Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yapıyor.
Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.
Açılış etkinliği televizyon kanallarında olduğu gibi sosyal medya platformlarında da canlı yayınlanıyor.
CANLI YAYINLARLA AYASOFYA CAMİİ
Program, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlenebiliyor.
Ayrıca, alanda bulunan birçok vatandaş cep telefonları aracılığıya programdan anlık görüntü paylaşıyor.