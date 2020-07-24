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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'daki ilk namazın ardından flaş açıklamalar

-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan 'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, namazın ardından 'in Türbesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da namaza 350 bin kişinin katıldığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'daki ilk namazın ardından flaş açıklamalar

Ayasofya Camisi'nde tarihi Cuma namazının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"İNSANLARIN GELİP GEZEBİLECEĞİ BİR YER"

Başkan Erdoğan, "Şimdi cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik." ifadelerini kullandı.

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"NAMAZA 350 BİN KİŞİ KATILDI"

Başkan Erdoğan türbe ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı Cumhur İttifakı olarak aslına döndürmüş olmamız çok çok önemliydi. Resmi rakam olarka aldım. 350 bin kişi Cuma namazına katılmış. Bu çok büyük bir aşkın usulüydü." dedi.

"ŞİMDİ YAPILACAK RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAR"

Restorasyon mesajı veren Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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