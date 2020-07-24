Efe Kuyumculuk olayında önemli gelişme!

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde yüzlerce müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇUNU İŞLENMİŞ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz günü Efe Kuyumcusu'nun sahipleri Volkan Kodaz ve Salih Kodaz'ın toplamda 2 milyon 490 bin lira nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını, 4 adet yarım altının konu olduğu 'Güveni kötüye kullanma' suçunu işlenmiş oldukları tespit edildi.

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ÇIKARILDI

Şüpheli Salih Kodaz, Volkan Kodaz ve Murat Kodaz isimli şahıslar 23 Temmuz günü kendiliğinden polis merkezimize geldikleri ve yakalama işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

3 KARDEŞ TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Başsavcılıkça sorgu işlemleri tamamlanan 3 kardeş tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin kurucuları olduğu Efe Altın Kuyumculuk bünyesinde faaliyet gösteren Efen Kuyumculuk isimli işyerinde 237'i aşkın müştekinin; altın alım-satımı amacıyla yüklü miktarda parayı şüphelilerin şahsi ve şirket hesapları ve elden ödeme suretiyle teslim ettikleri kaydedildi.

MÜŞTEKİLERİN ALACAKLARINI ALAMADIKLARI BELİRTİLDİ

Bir kısım müştekilerin altın satım ve yatırımı amacıyla altın da teslim ettikleri, akabinde şüphelilerin işyerini kapattıkları, müştekilerin alacaklarını alamadıkları belirtildi. Şikayetlerin başlangıcından itibaren işyerlerinin menfaat temininde suçta araç olarak kullanılması amaç edinilerek ticari faaliyetin devam ettirildiği kaydedildi. Şüphelilerin şirket kurucuları oldukları, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında tutuklanmaları talep edildi.

Sevk edildikleri Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce işlemleri tamamlanan şüpheliler atılı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH