Ayasofya'da ezanın 4 minarede 4 farklı müezzin tarafından okunmasının sebebi ortaya çıktı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela ve ezan okudu. Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti. Öte yandan katıldığı bir televizyon programında konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, ezanın 4 minaderen karşılıklı okunmasının sebebini açıkladı.

"BİR TÜRK GELENEĞİDİR"

Ulağlı, "Minareden aynı anda ezan okunması Türk geleneğidir. Alphonse de Lamartine'nin bir sözü vardır. Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman, camilerden okunan ezanı gördüğü zaman bir cümle kullanır. 'Türkler ve İslamiyet birbirine çok yakışıyo' der. ifadelerini kullandı.

EZAN YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜRDÜ

Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan sela ve ezanı kaydetti. 4 müezzinin karşılıklı olarak okuduğu ezan yaklaşık 15 dakika sürdü. 13.28 gibi başlayan ezan 13.43'te son buldu.