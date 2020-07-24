Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Fatih'te kafede çay içti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.
BAHÇELİ İLE BERABERDİ
Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.
ARACA KADAR UĞURLADI
Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı.
VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI
Bir süre daha kafede vakit geçiren Erdoğan, daha sonra tekrar dışarı çıktı. Kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, buradan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan kafede bir saati aşkın süre kaldı.