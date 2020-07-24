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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Fatih'te kafede çay içti

Başkan , Fatih'te Genel Başkanı ile bir kafede çay içti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Fatih'te kafede çay içti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.

BAHÇELİ İLE BERABERDİ

Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

ARACA KADAR UĞURLADI

Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı.

VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Bir süre daha kafede vakit geçiren Erdoğan, daha sonra tekrar dışarı çıktı. Kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, buradan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan kafede bir saati aşkın süre kaldı.

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