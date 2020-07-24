Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün kılınan Cuma namazı ile açıldı. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve 350.000 Müslüman'ın katılımı ile gerçekleşen dev açılış büyük yankı uyandırdı. Namaz sonrası Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası A Haber Ayasofya Camii’nin içini görüntüledi. İşte o anlar...