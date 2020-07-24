Son dakika: Tarihi güne yüz binler akın etti! Göktürk-1 uydusu Ayasofya'yı uzaydan böyle görüntüledi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, 86 yıl sonra kılınan ilk namazda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Göktürk-1 uydusundan çekilen bir fotoğrafa yer verildi.

Fotoğrafta, Cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya akın eden binlerce kişi görüldü.