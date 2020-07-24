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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii mesajı

, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede 'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah," dedi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii mesajı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

"KALBİMİZDE YASİN, ZİHNİMİZDE FETİH..."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.







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