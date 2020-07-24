Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah," dedi.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.
"KALBİMİZDE YASİN, ZİHNİMİZDE FETİH..."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i paylaşımı geldi. Bakan Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.