İletişim Başkanı Altun: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Ayasofya'da kılınan Cuma namazının ardından önemli bir mesaj paylaştı. Fahrettin Altun "Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı." dedi.

24 Temmuz 1999.

Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı.

Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'nun o mesajı

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

ZİNCİRLERİ KIRDI

Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...