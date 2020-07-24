İletişim Başkanı Altun: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından bir paylaşım yaptı. 24 Temmuz detayına dikkat çeken Fahrettin Altun, “Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.” ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Ayasofya'da kılınan Cuma namazının ardından önemli bir mesaj paylaştı. Fahrettin Altun "Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı." dedi.
24 Temmuz 1999.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020
Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.
Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı.
Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'nun o mesajı
CEZAEVİNDEN ÇIKTI
24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.
ZİNCİRLERİ KIRDI
Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...