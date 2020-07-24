Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.