Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılış programına katılmayacak

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

PROGRAMA KATILMAYACAK

Namaza katılacak isimler merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.

27 TEMMUZ'DA DOLUYOR

İYİ Parti Lideri Akşener, koruma polisinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süresi 27 Temmuz'da sona ereceği için Ayasofya'da kılınacak ilk namaza katılamayacağını açıkladı. Programa, İYİ Parti adına TBMM Grup Başkanı Çakırlar ile Parti Sözcüsü Ağıralioğlu katılacak.