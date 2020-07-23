İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Namaz için gelecek olanların girişi yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır. Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak. 736 sağlık personeli görev yapacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"ONLARIN MİRASI OLAN KİMLİĞİNİ..."

"Yer yüzünün en görkemli mağbetlerinden İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camimizi 24 Temmuz Cuma günü, yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla rahmetle yad ediyorum.

86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mağbedi ibadetle namazla, ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

"MASKE, SECCADE, SABIR VE ANLAYIŞ"

Peygamber efendimiz "İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan" buyuruyor. Ayasofya, peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamd olsun yeniden kazanıyor.

Bütün müslümanlar heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu görkemli günü hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle en güzel şekilde yaşayacağız inşallah.

Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır ve anlayış.