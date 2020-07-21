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Meral Akşener koronavirüs karantinasında!

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı 'in   testi pozitif çıkmıştı. Meral Akşener'in kendini karantinaya alması sebebiyle bu hafta grup toplantısı yapılmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Meral Akşener koronavirüs karantinasında!

İYİ Parti grup toplantısına bu hafta korona engeli geldi. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Meral Akşener'in yakın korumasının, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.Korumanın test sonucunun öğrenilmesiyle Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

KARANTİNAYA ALDI

Akşener'in korona testinin sonucu negatif çıksa da İyi Parti Lideri hem kendi programlarını hem de parti içi programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

GRUP TOPLANTISI BU HAFTA YOK

Bu kapsamda Akşener'in kendini karantinaya alması sonucu İyi Parti'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi. Diğer yandan bu cuma ibadete açılacak olan Ayasofya için Diyanet İşleri Başkanı tarafından namaza davet alan Akşener, daveti kabul etti. Ancak Akşener'in programa katılıp katılmayacağını doktoru karar verecek.

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Son dakika: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin koruma polisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı SON DAKİKA: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'İN KORUMA POLİSİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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