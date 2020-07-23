KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS önlisans başvuruları ne zaman? Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından şimdi sıra önlisans başvurularında. Yükseköğretim programlarının önlisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS önlisans başurularının detaylarını yazımızda derledik. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020