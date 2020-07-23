KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans başvuru ve sınav tarihi açıklandı
KPSS önlisans başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından önlisans adayları heyecan içinde başvuru tarihini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde merak edilen detaylar açıklandı. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KPSS önlisans başvuruları ne zaman? Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından şimdi sıra önlisans başvurularında. Yükseköğretim programlarının önlisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS önlisans başurularının detaylarını yazımızda derledik. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.