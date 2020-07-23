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KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS önlisans başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından önlisans adayları heyecan içinde başvuru tarihini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde merak edilen detaylar açıklandı. Peki, ? 2020 ÖSYM yapılacak? İşte cevaplar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS önlisans başvuru ve sınav tarihi açıklandı

? Kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından şimdi sıra önlisans başvurularında. Yükseköğretim programlarının önlisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS önlisans başurularının detaylarını yazımızda derledik. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM yapılacak? İşte 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

KPSS 2020/1 tercih kılavuzu: Kamuya memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları! ÖSYM açıkladı... KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU: KAMUYA MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI! ÖSYM AÇIKLADI...
KPSS lisans geç başvuru son gün: 2020 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, nereye yatırılacak? KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU SON GÜN: 2020 ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA, NEREYE YATIRILACAK?

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 12-13 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 20 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020

Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020

Sınav: 22 Kasım 2020

Sonuç: 24 Aralık 2020

2020 EKPSS NE ZAMAN?

Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020

Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020

Sınav: 11 Ekim 2020

Sonuç: 12 Kasım 2020

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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