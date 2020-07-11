Meral Akşener Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı açamayacağını iddia etmişti gündem oldu

DAMLA KAYA / SABAH

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın müze olduğuna dair kararı iptal etmesinden sonra Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına verilerek ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

Ayasofya'nın ibadete açılacağının duyurulmasının ardından akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşin Mengü'nün programındaki konuşması geldi.

AKŞENER MAHCUP OLDU

Akşener, bu konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar, ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz" demişti.

Akşener bugün yaptığı yeni açıklamada ise "Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açamaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konsolidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum" dedi.