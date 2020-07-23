KPSS 2020/1 tercih kılavuzu: Kamuya memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları! ÖSYM açıkladı...
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 yılına ilişkin kamuya memur alımının detayları belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının hangi kadrolara tercih yapacağı açıklandı. Şoför, teknisyen, aşçı, sağlık memuru, bilgisayar işletmeni, memur, mühendis, psikolog gibi birçok kadroya yapılacak alımların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS 2020/1 tercih kılavuzu ve merak edilenler...
Birçok kamu kurumu kadrolarına personel alımı yapılacak. KPSS 2020/1 tercihleri ile gerçekleştirilecek personel alımının detayları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek kamu kurumlarına memur alımı için kadro dağılımı ve şartlar açıklandı. Memur, avukat, bilgisayar işletmeni, mimar, veteriner hekim gibi çeşit çeşit kadrolar için tercih işlemleri başladı. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS 2020/1 tercih kılavuzu...
KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Aşağıdaki linklere tıklyarak KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro dağılımlarına ulaşabilirsiniz.
Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NELER?
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Kılavuzda yer alan "kadroları"tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kılavuzda yer alan "pozisyonları"tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
f) Kılavuzda yer alan "kadroları"tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan "pozisyonları"tercih edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g)Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıylaönce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Ortaöğretim,önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alanile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.