KPSS 2020/1 tercih kılavuzu: Kamuya memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları! ÖSYM açıkladı...

Birçok kamu kurumu kadrolarına personel alımı yapılacak. KPSS 2020/1 tercihleri ile gerçekleştirilecek personel alımının detayları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek kamu kurumlarına memur alımı için kadro dağılımı ve şartlar açıklandı. Memur, avukat, bilgisayar işletmeni, mimar, veteriner hekim gibi çeşit çeşit kadrolar için tercih işlemleri başladı. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS 2020/1 tercih kılavuzu...

KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...