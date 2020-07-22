Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Ayasofya Camii paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.'' ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.
#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X