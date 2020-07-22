22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

, Twitter'dan paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.'' ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.

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