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İngiliz The Telegraph yerli otomobilin temel atma törenine geniş yer ayırdı

Yerli otomobilin üretimi için 'da kurulacak olan tesis dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz gazetesi, 'un üretileceği fabrikaya günün önemli gelişmeleri arasında yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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İngiliz The Telegraph yerli otomobilin temel atma törenine geniş yer ayırdı

Başkan Erdoğan'ın tanıttığı yerli otomobil İngiliz basınında geniş yer aldı.

The Telegraph haberinde, Türkiye'nin mühendislik, tasarım ve üretim merkezi ilk yerli otomobil TOGG'un temel atma töreni, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi ifadesine yer verdi.

TOGG SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İngiliz gazetenin bu haberini paylaşan TOGG, paylaşımına nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.

RAKAMLARLA TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TESİSİ

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi'nde çalışanların en az yüzde 30'u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğanın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler... YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİLECEĞİ FABRİKANIN TEMELİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE ATILDI! İŞTE TARİHİ GÜNDEN KARELER...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan yerli otomobil paylaşımı: Ülkemize hayırlı olsun HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğandan yerli otomobil paylaşımı: Hayırlı, uğurlu olsun BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI: HAYIRLI, UĞURLU OLSUN

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