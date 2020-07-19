BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOĞU ZAMAN ENGELLERLE, SABOTAJLARLA HATTA İHANETLERLE DOLUDUR

"Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Dünyada bütün başarıların arkasında azim ve mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Ülkemizin özellikle ekonomi, dış politika ve ticarette gelişime giden yolları hep gizli bir elle engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi de son derece basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır" dedi.