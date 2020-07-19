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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. İşte tarihi günden kareler...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 00:10
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