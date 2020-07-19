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Haberler Galeri Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. İşte tarihi günden kareler...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 00:10
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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TOGG ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

'60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
60 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

HAMDOLSUN PROJEDE HİÇBİR KUSUR BULAMADILAR
Hayatlarında ülke ve milletin hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanların koro halinde iftira etme yarışına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menüsünden başlatma tuşuna kadar projede açık aramaya başladılar. Otomobilin farı da, kaputu da varmış. Aslında kendi aşağılık komplekslerini de ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar. Dalga geçmek için attıkları manşetlerin hepsi, döndü dolaştı yüzlerine bulaştı" diye konuştu.

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASIDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Salgına rağmen yatırım yapmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika haritasını değiştirecek devasa bir tesistir. Üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si burada yapılacak. Fabrikamız doğrudan halkımıza hizmet edecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı! İşte tarihi günden kareler...

BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOĞU ZAMAN ENGELLERLE, SABOTAJLARLA HATTA İHANETLERLE DOLUDUR
"Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Dünyada bütün başarıların arkasında azim ve mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Ülkemizin özellikle ekonomi, dış politika ve ticarette gelişime giden yolları hep gizli bir elle engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi de son derece basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır" dedi.