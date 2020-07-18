Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yerli otomobil paylaşımı: Ülkemize hayırlı olsun

Bursa Gemlik'te Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığını törenle atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu tarihi günle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Albayrak paylaşımında "TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.