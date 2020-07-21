Son dakika... Nargile kafeler açıldı mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası eğlence mekanları ve nargile kafeler geçici süreliğine kapatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından işletmelerin saat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından nargile kafeler ile eğlence mekanlarının hangi tarihte açılacağı yeniden gündeme geldi. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

NARGİLE KAFELER VE EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre, işletmelerin saat kısıtlaması kaldırıldı. Genelgede nargile kafeler ve eğlence mekanları ile ilgili bilgi yer almıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.