Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni genelge ile halı saha açılış tarihi belli oldu mu?
Son dakika... Halı sahalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart itibarıyla bazı işletmeler geçici süreliğine kapatılmıştı. Bazı işletmelerin yeninden açılması sonrası hala kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelge yayımlamasının ardından halı sahaların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni genelge ile halı saha açılış tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası halı sahalar geçici süreliğine kapatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından işletmelerin saat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Yeni genelgenin yayımlanmasının ardından halı sahaların hangi tarihte açılacağı yeniden gündeme geldi. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni genelge ile halı saha açılış tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre, işletmelerin saat kısıtlaması kaldırıldı. Genelgede halı sahalar ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
HALI SAHA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu.
Federasyon Başkanı Bulut'un imzasıyla Bilim Kuruluna gönderilen dilekçede, "Türkiye'de ortalama 20 bin halı saha bulunmaktadır. Bu halı sahalarda 10 bine yakın futbol okulları faaliyet göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yeni tip kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olmasının ekonomik açıdan zor durumlara yol açtığının vurgulandığı dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Halı sahalarda sizin önereceğiniz tedbirler ve kurallar çerçevesinde futbol oynatılmasını istiyoruz. Tesislerimizde belirlenecek sağlık tedbirlerini alıp faaliyete geçmek istiyoruz. 'Halı Saha Pandemi Kurulu' kurup 81 ilde temsilcisi olan federasyonumuz denetiminde kontrollü bir şekilde futbol oynanmasını sağlamada yardımcı olabiliriz."
İŞLETMELER İÇİN YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
Bu ��erçevede; daha önce illere gönderilen genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilecekleri talimatlandırıldığı, söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00'a uzatıldığı anımsatıldı. Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığı hatırlatıldı.
Genelgede, gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ifade edildi.
Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak.