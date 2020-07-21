Son dakika: Halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni genelge ile halı saha açılış tarihi belli oldu mu?

Son dakika... Halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası halı sahalar geçici süreliğine kapatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından işletmelerin saat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Yeni genelgenin yayımlanmasının ardından halı sahaların hangi tarihte açılacağı yeniden gündeme geldi. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? Yeni genelge ile halı saha açılış tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre, işletmelerin saat kısıtlaması kaldırıldı. Genelgede halı sahalar ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.