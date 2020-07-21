Son dakika: Uluslararası çeteye operasyon! Dikkat çeken FETÖ detayı

İKİ FARKLI İLLEGAL YÖNTEMLE YURTDIŞINA KAÇIRDIKLARI BELİRLENDİ

Göçmen kaçakçılığı yapan suç çetesinin Avrupa ülkelerinde akrabaları bulunan, askerlik çağına gelmiş fakat askere gitmek istemeyen, Türkiye'de suça karışmış ya da ceza alması beklenen kişileri ve FETÖ/PDY ile PKK terör örgütlerine üye olmaktan suç kaydı bulunan kişileri iki farklı illegal yöntemle yurt dışına kaçırdıkları belirlendi. Çetenin ilk yöntem olarak Türk vatandaşlarından vize istemeyen Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerine yasal olarak gönderdiği, ardından bu ülkelerde bulunan çete üyelerinin yardımı ile giden kişinin karayolu ya da dağlık arazilerden yaya olarak Avrupa ülkelerine illegal geçişinin sağlandığı öğrenildi. İkinci yöntem olarak ise Türkiye'den umuma mahsus pasaport ile balkan ülkelerine gönderdikleri kişilerin pasaportlarını Türkiye'ye geri getirdikleri pasaportların dış kabını sahtecilik yaparak devlet memuru statüsünde bulunan kişilere verilen yeşil statüdeki diplomatik pasaport olarak düzenledikleri, bu sayede Avrupa'daki sınır kontrollerinden sorunsuz bir şekilde geçişlerinin sağlandığı tespit edildi.