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Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

Mardin Milletvekili hakkında nitelikli iddiasıyla fezleke düzenledi. çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Delil olmasa fezleke hazırlanır mıydı? Deliller ne anlatıyor? Uzmanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanarak "Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın yerel seçim çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Deliller ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

CLINTON OLAYINDA ÇOK SONRADAN ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olay sanki 2018 yılında olmuş gibi gözüküyor kamuoyunda öyle olunca 2 yıl geçmiş üzerinden. Ama belki o tarihte delil elde edilmiştir. Çünkü fezlekeyi görmedik ama Bill Clinton olayından hatırlarsanız çarşaftaki sperm lekesi çok sonrasında bile ortaya konulabilmişti ve bir kanaate varılabilmişti.

Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

DELİL OLMASA FEZLEKE HAZIRLANIR MIYDI?

Çok ciddi bir itham var cinsel saldırı suçunun cezası 12 yıldan başlıyor. Ve birçok dosyada görüyoruz biz hemen tutuklama nedeni. Yani şahıs milletvekili olmasaydı belki şu an tutuklu halde olacaktı. Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan yani DNA delilleri artı kana ait analizler olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim. Fezleke kamuoyuna yansıyınca göreceğiz. Ben delillerin ciddi olduğu ön görüsündeyim.

Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

İSPAT ERKEK TARAFINA DÜŞÜYOR

Vekilin açıklamasından anladığımız kadarıyla ilişki oldu ama şantaj olarak kullanıldı. Burada ispat erkek tarafına düşüyor. Çünkü rızası dahilinde bir ilişki yaşandıysa ve sonrasında bu istismar edildiyse bu ispat erkek tarafından elindeki belge bilgiyle belki mesajlarla görüntülerle ortaya konabilir. Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum.

Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

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Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

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