DELİL OLMASA FEZLEKE HAZIRLANIR MIYDI?

Çok ciddi bir itham var cinsel saldırı suçunun cezası 12 yıldan başlıyor. Ve birçok dosyada görüyoruz biz hemen tutuklama nedeni. Yani şahıs milletvekili olmasaydı belki şu an tutuklu halde olacaktı. Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan yani DNA delilleri artı kana ait analizler olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim. Fezleke kamuoyuna yansıyınca göreceğiz. Ben delillerin ciddi olduğu ön görüsündeyim.