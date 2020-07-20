Son dakika: HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi

Son dakika haberi; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, hakkında çıkan tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları sonrası partisinden ihraç edildi.



HDP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti.

Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez üç maymunu oynadılar.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen HDP'li Tuna Çelik, partisi tarafından açılan soruşturma kapsamında ihraç edildi.

Bu karar ile Çelik'in parti bağlarının tamamen koparıldığı resmileşti.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da çalışma yürütülüyor.