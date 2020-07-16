16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ermenistan haddini aştı! Azerbaycan'da yaşayan sivilleri hedef aldılar...

Ermenistan haddini aştı! Azerbaycan'da yaşayan sivilleri hedef aldılar...

Son dakika haberine göre; ordusu, sınırdaki mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Yapılan açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
ABONE OL
Ermenistan haddini aştı! Azerbaycan'da yaşayan sivilleri hedef aldılar...

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.

Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti AZERBAYCAN ERMENİSTAN'A AİT ASKERİ ÜSSÜ NOKTA ATIŞIYLA YOK ETTİ

- 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Ermenistan ordusundan alçak saldırı! Hedeflerinde siviller var ERMENİSTAN ORDUSUNDAN ALÇAK SALDIRI! HEDEFLERİNDE SİVİLLER VAR
Ermenistan Türk korkusundan Avrupa Parlamentosuna mektup yazdırttı ERMENİSTAN TÜRK KORKUSUNDAN AVRUPA PARLAMENTOSU'NA MEKTUP YAZDIRTTI
Rusyadan Ermenistan ile Azerbaycana çağrı RUSYA'DAN ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN'A ÇAĞRI
ABden Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili flaş açıklama AB'DEN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMAYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan sert açıklamalar: Ermenistan aklını başına toplasın SON DAKİKA: BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR: ERMENİSTAN AKLINI BAŞINA TOPLASIN
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma! Acı haber geldi SON DAKİKA: AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA! ACI HABER GELDİ
Azerbaycan açıkladı! Ermenistan sınırında çatışma: Şehitler var AZERBAYCAN AÇIKLADI! ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA: ŞEHİTLER VAR
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA