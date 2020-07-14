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Ermenistan Türk korkusundan Avrupa Parlamentosu'na mektup yazdırttı

'nin 'a verdiği destek Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'ı korkuttu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'ye mektup yazan Mirzoyan, Türkiye hakkında küstah ifadeler kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Ermenistan Türk korkusundan Avrupa Parlamentosu'na mektup yazdırttı

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'la sınırda yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azeri ordusuna verdiği desteğin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AGİT Başkanı Hendrick Dams ve AGİT PA Başkanı George Tsereteli'ye mektup yazan Mirzoyan, Türkiye'nin Azeri ordusuna verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Mirzoyan, "Azerbaycan ordusunun kabul edilemez eylemleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın desteğini alıyor ve bu durum ek gerilim oluşturmanın yanı sıra bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan, Azerbaycan'ın eylemlerinin uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini de öne sürdü.

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

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Azerbaycan ordusu, "Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var" açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak "Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi" ifadelerine yer vermişti.

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